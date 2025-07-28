В Красноярске закрыли опасный пансионат

«Жилые помещения под пансионат использовались не по назначению. Еще тревожнее оказались нарушения санитарных норм и правил безопасности. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить использование помещений для оказания социальных услуг», — рассказали в прокуратуре.