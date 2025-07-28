В Красноярске закрыли опасный пансионат. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Пансионат ООО «Кадуцей» располагался на улице Светлогорская. В нем проживали восемь уязвимых постояльцев.
В ходе проверки выяснилось, что пансионат работал нелегально. Сотрудники без необходимой лицензии выполняли опасные процедуры — делали уколы, давали медицинские препараты, рискуя здоровьем людей.
«Жилые помещения под пансионат использовались не по назначению. Еще тревожнее оказались нарушения санитарных норм и правил безопасности. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить использование помещений для оказания социальных услуг», — рассказали в прокуратуре.
Решением суда деятельность пансионата запретили.
Ранее прокуратура выявила ломбард, который работал под видом комиссионного магазина. Его закрыли.