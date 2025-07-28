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В Красноярске закрыли опасный пансионат

Нелегальный пансионат находился на Светлогорской.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Красноярске закрыли опасный пансионат. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Пансионат ООО «Кадуцей» располагался на улице Светлогорская. В нем проживали восемь уязвимых постояльцев.

В ходе проверки выяснилось, что пансионат работал нелегально. Сотрудники без необходимой лицензии выполняли опасные процедуры — делали уколы, давали медицинские препараты, рискуя здоровьем людей.

«Жилые помещения под пансионат использовались не по назначению. Еще тревожнее оказались нарушения санитарных норм и правил безопасности. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить использование помещений для оказания социальных услуг», — рассказали в прокуратуре.

Решением суда деятельность пансионата запретили.

Ранее прокуратура выявила ломбард, который работал под видом комиссионного магазина. Его закрыли.