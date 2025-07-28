Экономисты дали прогноз по ключевой ставке на конец года

Прогноз по ВВП на 2025 год сохранен на уровне роста в 1−2 процента. В I квартале рост составил 1,4 процента, по итогам пяти месяцев — 1,5 процента год к году. Эксперты считают, что снижение ставки до 14 процентов не окажет значительного влияния на экономику, но поможет компаниям с плавающими ставками. ЦБ уточнил прогноз по корпоративному кредитованию: 9−12 процентов в 2025 году против прежних 8−13 процентов, розничное — до 1−4 процентов вместо 1−6 процентов.