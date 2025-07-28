Экономисты дали прогноз по ключевой ставке на конец года

Большинство экономистов ожидают снижения ключевой ставки до 14 процентов годовых к концу года. По словам Ольги Беленькой из ФГ «Финам», в новом прогнозе не рассматривается возможность ее повышения, и он укладывается в диапазон 14−18 процентов.
По оценкам экономистов, ключевая ставка к концу 2025 года может снизиться до 14−16 процентов с учетом обновленного прогноза ЦБ. Экономист Виктор Тунев считает, что сохранение ставки на уровне 18 процентов сделает недостижимым целевой ориентир на 2026 год (12−13 процентов).
ЦБ снизил прогноз инфляции на 2025 год до 6−7 процентов, ожидая достижения таргета в четыре процента в 2026 году. При этом участники макроопроса регулятора больше не ждут четырех процентов в следующем году, их ожидания — 4,7 процента в 2025-м и 4,3 процента в 2026-м. Минэкономразвития оценивает инфляцию на конец 2025 года в 7,6 процента, на 2026-й — в четыре процента.
Прогноз по ВВП на 2025 год сохранен на уровне роста в 1−2 процента. В I квартале рост составил 1,4 процента, по итогам пяти месяцев — 1,5 процента год к году. Эксперты считают, что снижение ставки до 14 процентов не окажет значительного влияния на экономику, но поможет компаниям с плавающими ставками. ЦБ уточнил прогноз по корпоративному кредитованию: 9−12 процентов в 2025 году против прежних 8−13 процентов, розничное — до 1−4 процентов вместо 1−6 процентов.
Экономическая активность замедляется: индекс бизнес-климата снизился до 1,5 в июле, минимум с октября 2022 года. Промпроизводство за первое полугодие выросло лишь на 1,4 процента в годовом выражении против пяти процентов годом ранее, передают «Ведомости».
25 июля ЦБ России снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов. В регуляторе отметили, что во втором квартале текущего года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8 процента в пересчете на год после показателя 8,2 процента в первом квартале.