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Проблемную дорогу в селе Ульяновка Омского района начали ремонтировать

На участок трассы жители пожаловались в прокуратуру Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Ульяновка Богословского сельского поселения Омского района вынуждены были обратиться к прокурору Омской области Алексею Афанасьеву. Люди пожаловались на неудовлетворительное состояние автомобильной дороги по улице Объездной.

Дорога находится в собственности Богословского сельского поселения. Прокуратура провела внеплановую проверку, которая подтвердила опасения людей. После принятия мер прокурорского реагирования и внесения представления главе администрации поселения местными властями был заключен договор на выполнение капитального ремонта участка. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 8 августа текущего года.

На данный момент на объекте уже идет асфальтирование. Прокурор Омского района лично проверил ход ремонтных работ. Исполнение предписания находится на контроле ведомства.