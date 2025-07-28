Проблемную дорогу в селе Ульяновка Омского района начали ремонтировать

Жители села Ульяновка Богословского сельского поселения Омского района вынуждены были обратиться к прокурору Омской области Алексею Афанасьеву. Люди пожаловались на неудовлетворительное состояние автомобильной дороги по улице Объездной.
Дорога находится в собственности Богословского сельского поселения. Прокуратура провела внеплановую проверку, которая подтвердила опасения людей. После принятия мер прокурорского реагирования и внесения представления главе администрации поселения местными властями был заключен договор на выполнение капитального ремонта участка. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 8 августа текущего года.
На данный момент на объекте уже идет асфальтирование. Прокурор Омского района лично проверил ход ремонтных работ. Исполнение предписания находится на контроле ведомства.