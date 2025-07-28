В Самаре начала работу первая служба медиации для решения разногласий

В комплексном центре социального обслуживания населения Самарского округа запустили новую службу медиации. Специалисты центра недавно завершили базовый курс обучения и получили соответствующие сертификаты.
Медиация представляет собой альтернативный способ разрешения конфликтов, при котором нейтральный посредник помогает сторонам найти взаимоприемлемое решение. Особое внимание служба планирует уделять семейным спорам, включая вопросы развода, раздела имущества и определения порядка общения с детьми.
Как отметил директор КЦСОН Самарского округа Александр Постников, такой подход позволяет минимизировать негативные последствия конфликтов для всех участников, особенно для детей. В ближайшее время медиаторы пройдут дополнительное обучение по программе «Семейная медиация» для повышения квалификации.
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