В Нижегородской области создадут новое военно-инженерное училище

Новое учебное заведение займется подготовкой высококлассных военных инженеров, чья программа обучения будет адаптирована с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Сообщается, что соответствующее распоряжение об открытии нового училища уже подписано. Дислоцироваться училище будет на территории 210 Межвидового регионального учебного центра.
Создание данного учебного заведения позволит нарастить объемы подготовки и выпуска квалифицированных военных специалистов инженерного профиля. Акцент в образовательном процессе будет сделан на изучении опыта, приобретенного в ходе проведения специальной военной операции.
Все необходимые организационные мероприятия, связанные с формированием и запуском училища, планируется завершить к началу нового учебного года, а именно к 1 сентября 2025 года.