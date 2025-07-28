В Екатеринбурге из-за аварии на путях затруднилось движение трамваев

В Екатеринбурге движение трамваев по центральным улицам затруднилось после аварии. Как стало известно изданию «КП-Екатеринбург» от представителей ЕМУП «Гортранс», контактная сеть была повреждена грузовым автомобилем, осуществлявшим уборку ветвей деревьев.