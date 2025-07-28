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В Екатеринбурге из-за аварии на путях затруднилось движение трамваев

В центре Екатеринбурга встали трамваи.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге движение трамваев по центральным улицам затруднилось после аварии. Как стало известно изданию «КП-Екатеринбург» от представителей ЕМУП «Гортранс», контактная сеть была повреждена грузовым автомобилем, осуществлявшим уборку ветвей деревьев.

Инцидент произошел на пересечении популярных городских магистралей — улиц Энгельса и Луначарского. Вследствие аварии «встали» сразу восемь трамвайных маршрутов, среди которых № 3, 6, 10, 12, 14, 15, 17 и 20. Движение оказалось заблокированно в обе стороны.

Сообщается, что аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия.

— Пока ведется ремонт поврежденной сети, пассажиры сталкиваются с вынужденными изменениями маршрутов, — уточнили в «Гортрансе».

Напомним, ранее в Екатеринбурге с рельсов сошел трамвай. Из-за этого в районе Дворца молодежи было парализовано движение транспорта.