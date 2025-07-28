МАРТ: Минская область чаще всего жалуется на торговлю, а Минск — на ассортимент

Согласно промежуточным данным общественной инициативы «Народный контроль», куда белорусы до 10 августа могут анонимно сообщать об имеющихся проблемах в торговле, чаще всего жалобы поступают из Минской области. В частности, жалобы касались отсутствия ценников, отсутствия нагрудных знаков у сотрудников, загроможденности, неудовлетворительного состояния прилегающей территории. Сообщали жители области и о том, что продавцы иногда грубят.