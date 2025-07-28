МАРТ: Минская область чаще всего жалуется на торговлю, а Минск — на ассортимент

МАРТ сообщил, что Минская область чаще всего жалуется на торговлю, а Минск — на ассортимент. Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Согласно промежуточным данным общественной инициативы «Народный контроль», куда белорусы до 10 августа могут анонимно сообщать об имеющихся проблемах в торговле, чаще всего жалобы поступают из Минской области. В частности, жалобы касались отсутствия ценников, отсутствия нагрудных знаков у сотрудников, загроможденности, неудовлетворительного состояния прилегающей территории. Сообщали жители области и о том, что продавцы иногда грубят.
Жители Гомеля жаловались на товары с истекшим сроком годности, а жители Витебска — на грязные тележки и корзинки. От минчан жалобы поступали на проблемы с ассортиментом и отсутствие контрольных весов. В МАРТ заметили, что по предварительным данным, лучшей пока является Гродненская область.
«На данный момент потребители высказали свое мнение о состоянии порядка 250 объектов», — уточнили в ведомстве.
Чаще всего белорусы упоминали, оставляя отзыв, следующие сети: «Евроопт/Хит/Грошык» (36,7%), «Доброном/Маяк/Копеечка» (18,3%), «Соседи/Чистые родники/Наваколле» и «Санта» по 11,4%.
В ведомстве обратили внимание, что наибольшую активность проявили минчане. Речь идет про 41,7% от числа проголосовавших. Кроме того, активно включилась Гродненская область — 28,1%.
Тем временем белорусы чаще всего покупают онлайн одежду, электроприборы и запчасти к авто.
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