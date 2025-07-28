Четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской области прошедшей ночью

В ночь на 28 июля в Ростовской области ликвидировали четыре БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — информирует военное ведомство.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что прошедшей ночью атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. В частности, из-за БПЛА вспыхнул пожар вблизи хутора Васецкого Красносулинского района, это возгорание оперативно потушили.
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