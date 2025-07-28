В Самаре отключат холодную воду на 10 улицах 28 июля

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании проведут плановые ремонтные работы на сетях ХВС. Холодную воду временно отключат на 10 улицах 28 июля, сообщили в «РКС-Самара».
— Сегодня в планах работы на ул. Магнитогорской, 5; ул. Артемовской, 22; ул. Ново-Садовой, 142%; ул. Омской, 33; ул. Красных Коммунаров, 24; Ново-Молодежном переулке, 14; ул. Стара-Загора, 58Б; Ново-Вокзальный тупик, 12; ул. Путевой, 101; ул. Крайней, 6−8, — отметили в сообщении.
По этим и ближайшим адресам возможны временные отключения холодной воды. В течение дня адреса могут измениться. Все подробности указаны на официальных страницах компании.