В Самаре временно изменят движение троллейбусных маршрутов № 6 и № 16

С 28 июля по 11 августа 2024 года в Самаре будет частично ограничено движение троллейбусов маршрутов № 6 и № 16. Ограничение коснётся участка улицы Некрасовской между улицами Куйбышева и Чапаевской.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменение маршрутов связано с проведением работ по замене плит перекрытия на газовом колодце по адресу: улица Фрунзе/улица Некрасовская, 29.
Временное ограничение продлится до 21:00 11 августа. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и уточнять информацию о движении транспорта.
Ранее мы писали о том, что в Самаре подсчитали себестоимость проезда в автобусах. Она составила 76 рублей. А вот проехаться на метро на самом деле стоит 184 рубля, однако проезд находится на уровне 40 рублей.
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