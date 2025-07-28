Новые спонсоры могут зайти в самарские «Крылья Советов» в 2026 году

Изменения ожидают в конце нынешнего года или на старте 2026-го.
После победного матча «зелено-бело-синих» с «Пари НН» в Самаре (6+) губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что работа по поиску партнеров для клуба идет с марта 2025-го.
Но более конкретный разговор или соглашения возможны только после погашения задолженности перед компанией «РТ-Капитал». Это дочернее предприятие «Ростеха». Ранее суд в Москве удовлетворил иск организации.
Телеграм-канал «Топи за “Крылья” уточняет: с приходом новых спонсоров может уменьшится влияние текущего партнера “КС” в лице банка “Солидарность”.
А после завершения этого сезона клуб приостановит сотрудничество с одной из букмекерских компаний и выйдет на новую с соглашением на 200 млн рублей в год вместо 170 нынешних.
Недавно стало известно, что бывший тренер волжан Игорь Осинькин может возглавить «Сочи».
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.