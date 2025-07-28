Музей Рязанова в Самаре проведёт шахматный турнир и лекцию по психологии кино

2 и 3 августа в Самаре в Сквере Эльдара Рязанова и одноимённом музее пройдут культурные мероприятия для детей и взрослых.
В субботу, 2 августа, в 14:00 состоится шахматный турнир (12+), организованный совместно с основателем самарского шахматного клуба Василием Ремизовым. Турнир пройдёт в рамках выставки «Будь готов!», посвящённой пионерскому движению. Вход свободный, требуется предварительная регистрация. forms.yandex.ru/u/686d228384227ce558834045/
В воскресенье, 3 августа, в 12:00 детей приглашают на игровую программу «Часики от мастера Соломона» (0+), где они познакомятся с понятием времени и аналоговыми часами, будут рисовать и играть. Вход свободный, без записи.
Также 3 августа в 14:00 в музее пройдёт лекция «Жестокий романс: психология и кино» (18+) психолога Елены Баишевой. Участники разберут персонажей фильма Эльдара Рязанова с точки зрения психологии. Вход — по билетам.
Ранее мы писали, что 31 июля в Художественном музее откроется выставка «Открывая миры» (0+) самарского художника Николая Кикина.
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