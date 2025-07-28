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В Ташкенте временно закрывают шесть станций кольцевой линии метро: движение приостановят со 2 августа

Vaib.uz (Узбекистан. 28 июля). Ташкентский метрополитен объявил о новом этапе профилактических работ: со 2 августа 2025 года будет временно приостановлено движение поездов на участке кольцевой линии метро между станциями «Технопарк» и «Янгиобод».

Источник: Vaib.Uz

Временное закрытие затронет шесть станций, что, по сути, приведет к прекращению движения поездов по этой ветке до окончания профилактики.

Напомним, кольцевая линия включает 14 станций — от «Технопарка» до «Кипчака». Как сообщили в метрополитене, этот участок уже несколько лет обслуживает пассажиров, и пришло время плановой профилактики.

«Исходя из мирового опыта, для обеспечения безопасности движения поездов метро и пассажиров, а также для предоставления качественного сервиса, необходимо проводить плановые профилактические работы на надземных эстакадах и станциях после определенного срока эксплуатации», — говорится в официальном сообщении.

Сроки окончания работ пока не уточняются.

Чтобы минимизировать неудобства, пассажирам будет предоставлена бесплатная альтернатива: между станциями «Технопарк — Кипчак — Технопарк» будут курсировать автобусы большой вместимости. График движения автобусов — ежедневно с 05:00 до 23:00.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои поездки с учётом изменений.