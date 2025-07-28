В Ташкенте временно закрывают шесть станций кольцевой линии метро: движение приостановят со 2 августа

Временное закрытие затронет шесть станций, что, по сути, приведет к прекращению движения поездов по этой ветке до окончания профилактики.
Напомним, кольцевая линия включает 14 станций — от «Технопарка» до «Кипчака». Как сообщили в метрополитене, этот участок уже несколько лет обслуживает пассажиров, и пришло время плановой профилактики.
«Исходя из мирового опыта, для обеспечения безопасности движения поездов метро и пассажиров, а также для предоставления качественного сервиса, необходимо проводить плановые профилактические работы на надземных эстакадах и станциях после определенного срока эксплуатации», — говорится в официальном сообщении.
Сроки окончания работ пока не уточняются.
Чтобы минимизировать неудобства, пассажирам будет предоставлена бесплатная альтернатива: между станциями «Технопарк — Кипчак — Технопарк» будут курсировать автобусы большой вместимости. График движения автобусов — ежедневно с 05:00 до 23:00.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои поездки с учётом изменений.