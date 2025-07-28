Более 500 пермяков рискуют лишиться своих автомобилей из-за долгов

С начала года судебными приставами Пермского края арестовано 508 автомобилей, принадлежащих должникам, общей стоимостью порядка 275 млн рублей. В рамках исполнительных производств аресту подвергались как иномарки, так и отечественный автопром.
Пытаясь избежать принудительных мер, неплательщики нередко пытаются спрятать свое имущество. В текущем году судебными приставами Прикамья разыскано и арестовано 94 транспортных средства, скрываемых должниками.
Самыми дорогостоящими автомобилями, арестованными в связи с наличием крупных задолженностей, стали: Mercedes-Benz GLS стоимостью 10 млн рублей, BMW X6, оцененный в 4 млн рублей, и грузовой фургон RENAULT MASTER за 3,5 млн рублей.
Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев LADA VESTA и Volkswagen Polo. В результате их продажи в первом случае взыскателю возвращена сумма в размере 818 тысяч рублей, во втором — 406 тысяч рублей.
В январе-июне на реализацию передан 191 автомобиль общей стоимостью около 81 млн рублей. Продажа транспортных средств осуществляется на торгах. Если покупателей на машины не находится, они предлагаются взыскателям в счет погашения долга. Принять нереализованные на торгах автомобили общей стоимостью более 26 млн рублей в текущем году согласились 36 взыскателей.