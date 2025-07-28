Более 500 пермяков рискуют лишиться своих автомобилей из-за долгов

В январе-июне на реализацию передан 191 автомобиль общей стоимостью около 81 млн рублей. Продажа транспортных средств осуществляется на торгах. Если покупателей на машины не находится, они предлагаются взыскателям в счет погашения долга. Принять нереализованные на торгах автомобили общей стоимостью более 26 млн рублей в текущем году согласились 36 взыскателей.