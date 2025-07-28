В Москве асфальт на Садовом кольце обновили уже более чем на 60%

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков напомнил, что содержанию дорог в столице в нормативном состоянии уделяется особое внимание.
«Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия, — отметил заммэра. — В этом году запланированы масштабные работы на Садовом кольце. Там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров».
Он уточнил, что на этом маршруте специалистами Комплекса городского хозяйства уже выполнено более 60% работ по замене асфальта. В частности, новое покрытие уложили на десяти участках, в том числе Садовой-Каретной и Садово-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях.
Заммэра пояснил, что колейность является одной из причин ремонта дорог. Она появляется из-за постоянного оживленного потока машин, доставляя дискомфорт водителям. При появлении колейности снижается и безопасность дорожного движения.
«Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену», — подчеркнул Бирюков, добавив, что асфальт на столичных дорогах меняют в основном ночью, когда уменьшается трафик.
Сам процесс обновления делят на несколько этапов. Сначала проводится фрезерование ранее уложенного покрытия. Далее — ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Потом приступают к укладке нового асфальта. На финише заново наносят дорожную разметку.
При укладке асфальта на городских дорогах используют современные технологии и собственные асфальтобетонные смеси, уточнил заммэра. Эти смеси производят на заводах, которые находятся в собственности Москвы. В целом за сезон там обеспечивают выпуск более 2 миллионов тонн смеси.