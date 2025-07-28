В Москве асфальт на Садовом кольце обновили уже более чем на 60%

Он уточнил, что на этом маршруте специалистами Комплекса городского хозяйства уже выполнено более 60% работ по замене асфальта. В частности, новое покрытие уложили на десяти участках, в том числе Садовой-Каретной и Садово-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях.