«Они так повышают рождаемость»: красноярцы прокомментировали отключение интернета

Напомним, что уже третьи сутки жители Красноярска не могут нормально пользоваться интернетом — связи просто нет. Власти же не хотят комментировать ситуацию, говоря лишь, что не могут дать информацию.
Мы собрали комментарии красноярцев, которые рассказали, каково им сейчас.
«Что-то в этом есть прикольное сейчас. Самому трудно отказаться от интернет-зависимости, а тут больше видишь мир!. Но, с людьми действительно тяжело связаться»;
«Нулевая ответственность перед населением вот и результат».
«Повышают рождаемость»;
«А тем временем в банкоматах на Взлетке кончилась наличка»;
«Ну, будем дальше терпеть, пока полностью на отечественный интернет не перейдем, этого сейчас власть и добивается»;
«Надеюсь они там понимают, что сигналки GSM тоже работать перестали и автовладельцы, по сути, остались без автосигнализаций? Хотя, кого это волнует, у них авто в гараже или на охраняемой парковке».