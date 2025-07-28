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«Они так повышают рождаемость»: красноярцы прокомментировали отключение интернета

Напомним, что уже третьи сутки жители Красноярска не могут нормально пользоваться интернетом — связи просто нет.

Напомним, что уже третьи сутки жители Красноярска не могут нормально пользоваться интернетом — связи просто нет. Власти же не хотят комментировать ситуацию, говоря лишь, что не могут дать информацию.

Мы собрали комментарии красноярцев, которые рассказали, каково им сейчас.

«Что-то в этом есть прикольное сейчас. Самому трудно отказаться от интернет-зависимости, а тут больше видишь мир!. Но, с людьми действительно тяжело связаться»;

«Нулевая ответственность перед населением вот и результат».

«Повышают рождаемость»;

«А тем временем в банкоматах на Взлетке кончилась наличка»;

«Ну, будем дальше терпеть, пока полностью на отечественный интернет не перейдем, этого сейчас власть и добивается»;

«Надеюсь они там понимают, что сигналки GSM тоже работать перестали и автовладельцы, по сути, остались без автосигнализаций? Хотя, кого это волнует, у них авто в гараже или на охраняемой парковке».