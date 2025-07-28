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О главной опасности любимого во Владивостоке пляжа рассказали туристам: утащит за секунды

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля, ФедералПресс. Заместитель главы города Владивостока Дмитрий Свитайло, который руководит управлением общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, рассказал, в чем опасность купания на Шаморе. Там часто появляются внезапные волны, которые накрывают купающихся.

Источник: Екатерина Цой

«Если такая волна накроет ребенка, она утащит его сразу на неопределенное расстояние от берега, и спасти его будет практически невозможно», — рассказал Дмитрий Свитайло «Вестям: Приморье».

Он также добавил, что, как правило, подобные поиски — это уже поиски не ребенка, а тела, как бы страшно это ни звучало.

А статистика погибших в море в этом году бьет все рекорды — уже более 60 человек утонули. Чаще всего трагедии происходят из-за того, что люди попадают в отбойное течение, а также из-за того, что купаются в неположенных и небезопасных местах.

Узнать подробности о том, какие еще пляжи в Приморье таят в себе опасность, а также о том, как избежать трагедии во время летнего отдыха, можно в большом интервью, которое Дмитрий Свитайло давал «ФедералПресс».