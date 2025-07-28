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Задержаны пособники аферистов, укравших 9 млн рублей у жителей Кузбасса

Две группы молодых людей, содействовавших мошенникам, задержаны в Кемерове.

Источник: АиФ Воронеж

В Кемерове задержаны шесть молодых людей, которые помогли аферистам в обмане жителей Кузбасса почти на 9 млн рублей, сообщили в МВД РФ.

Отмечается, что были задержаны две группы пособников мошенников: четверо жителей Кемерова в возрасте от 18 до 29 лет, а также 16-летний и 20-летний учащиеся одного из городских среднеспециальных учебных заведений.

Жертвами мошенников стали 11 жителей городов и районов Кузбасса. Аферисты звонили им в период с апреля по июнь 2025 года под видом работников разных учреждений. После получения конфиденциальной информации мошенники связывались с жертвами, представляясь представителями правоохранительных органов, банка или надзорных ведомств, и сообщали о взломе аккаунтов на портале госуслуг, а также пугали уголовной ответственностью за финансирование терроризма. Затем звонившие предлагали срочно перевести деньги на «безопасный счет» или передать курьеру.

Одним из обманутых оказался 15-летний школьник из Прокопьевска, которого мошенники убедили передать им более 3 млн рублей.

Отмечается, что пятеро задержанных работали курьерами-дропперами, а один из них выполнял роль водителя. По заданию кураторов они получали посылки с деньгами от таксистов, не посвященных в курс дел, затем переводили средства аферистам, оставляя себе часть суммы в качестве вознаграждения.

Общая сумма похищенных средств составила более 8,7 млн рублей. Фигуранты в возрасте 18,26 и 29 лет заключены под стражу. Им предъявлены обвинения по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. 27-летний кемеровчанин, исполнявший роль водителя, находится под подпиской о невыезде.

Материалы в отношении 16-летнего и 20-летнего задержанных переданы в следственные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, которые оформляют шенгенские визы.