Задержаны пособники аферистов, укравших 9 млн рублей у жителей Кузбасса

Жертвами мошенников стали 11 жителей городов и районов Кузбасса. Аферисты звонили им в период с апреля по июнь 2025 года под видом работников разных учреждений. После получения конфиденциальной информации мошенники связывались с жертвами, представляясь представителями правоохранительных органов, банка или надзорных ведомств, и сообщали о взломе аккаунтов на портале госуслуг, а также пугали уголовной ответственностью за финансирование терроризма. Затем звонившие предлагали срочно перевести деньги на «безопасный счет» или передать курьеру.