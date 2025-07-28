Выполнено более 60 процентов работ по обновлению асфальта на Садовом кольце

Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая появляется из-за интенсивного автомобильного движения. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность. По этой причине специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Ремонтируют дорожное покрытие преимущественно в ночное время, когда трафик снижается.