Выполнено более 60 процентов работ по обновлению асфальта на Садовом кольце

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60 процентов работ по замене асфальта на Садовом кольце. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров», — отметил Петр Бирюков.
Работы уже завершены на 10 объектах, в том числе на Садовой-Каретной и Садовой-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях.
Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая появляется из-за интенсивного автомобильного движения. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность. По этой причине специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Ремонтируют дорожное покрытие преимущественно в ночное время, когда трафик снижается.
Работы проходят в несколько этапов. Сначала проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные смеси, которые производят на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия выпускают более двух миллионов тонн смеси за сезон.