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Выполнено более 60 процентов работ по обновлению асфальта на Садовом кольце

Всего предстоит отремонтировать 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60 процентов работ по замене асфальта на Садовом кольце. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров», — отметил Петр Бирюков.

Работы уже завершены на 10 объектах, в том числе на Садовой-Каретной и Садовой-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях.

Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая появляется из-за интенсивного автомобильного движения. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность. По этой причине специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Ремонтируют дорожное покрытие преимущественно в ночное время, когда трафик снижается.

Работы проходят в несколько этапов. Сначала проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.

Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные смеси, которые производят на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия выпускают более двух миллионов тонн смеси за сезон.