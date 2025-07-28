В ООН предрекли новую волну беженцев из Африки в Европу

«У меня нет сомнений в том, что из Чада в Ливию уже переезжают люди — суданские беженцы. Оказывайте больше помощи государствам, где люди готовы остаться, прежде чем вернуться домой. Таким образом, вы решаете многие свои проблемы», — отметил собеседник издания.