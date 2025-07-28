В ООН предрекли новую волну беженцев из Африки в Европу

Высокопоставленный чиновник ООН по делам беженцев заявил, что «катастрофические» сокращения бюджета комиссариата организации по делам беженцев повлечет за собой новую волну мигрантов из Африки в Европу. Поток беженцев уже начал увеличиваться. Об этом в беседе с Financial Times предупредил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«У меня нет сомнений в том, что из Чада в Ливию уже переезжают люди — суданские беженцы. Оказывайте больше помощи государствам, где люди готовы остаться, прежде чем вернуться домой. Таким образом, вы решаете многие свои проблемы», — отметил собеседник издания.
Журналисты напомнили, что бюджет УВКБ ООН резко сократился после того, как президент США Дональд Трамп урезал финансирование программы Штатами с двух миллиардов долларов до 390 миллионов в 2025 году.
Вместе с тем, финансирование урезали и европейские страны — Франция, Италия и Германия. И это усугубило кризис. Агентство ООН было вынуждено уволить треть своих сотрудников и приостановить программы на сумму 1,4 миллиарда долларов.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что нашествие мигрантов из Африки в Европу спонсируют американские миллиардеры.