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В ООН предрекли новую волну беженцев из Африки в Европу

В ООН спрогнозировали новую волну беженцев в страны Европы.

Источник: Комсомольская правда

Высокопоставленный чиновник ООН по делам беженцев заявил, что «катастрофические» сокращения бюджета комиссариата организации по делам беженцев повлечет за собой новую волну мигрантов из Африки в Европу. Поток беженцев уже начал увеличиваться. Об этом в беседе с Financial Times предупредил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«У меня нет сомнений в том, что из Чада в Ливию уже переезжают люди — суданские беженцы. Оказывайте больше помощи государствам, где люди готовы остаться, прежде чем вернуться домой. Таким образом, вы решаете многие свои проблемы», — отметил собеседник издания.

Журналисты напомнили, что бюджет УВКБ ООН резко сократился после того, как президент США Дональд Трамп урезал финансирование программы Штатами с двух миллиардов долларов до 390 миллионов в 2025 году.

Вместе с тем, финансирование урезали и европейские страны — Франция, Италия и Германия. И это усугубило кризис. Агентство ООН было вынуждено уволить треть своих сотрудников и приостановить программы на сумму 1,4 миллиарда долларов.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что нашествие мигрантов из Африки в Европу спонсируют американские миллиардеры.

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