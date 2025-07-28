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Рыбалка на Павловском водохранилище закончилась большими проблемами для двух мужчин

В Башкирии спасли почувствовавшего себя плохо рыбака.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 июля, в Башкирии рыбалка едва не закончилась трагедией для двух жителей села Красноусольский Гафурийского района. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Мужчины отправились на Урюшевское поле Павловского водохранилища, однако сегодня утром у одного из рыбаков, 52-летнего мужчины, внезапно резко ухудшилось самочувствие.

Спасатели Госкомитета по ЧС на катере добрались до острова, где были рыбаки. Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде скорой помощи, которая ожидала на берегу.

ГК ЧС напоминает гражданам, что даже спокойный отдых на природе может обернуться экстренной ситуацией. Специалисты призывают рыбаков и туристов внимательно следить за своим здоровьем, соблюдать меры безопасности и всегда оставаться на связи.

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