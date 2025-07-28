Долги россиян за ЖКУ могут начать продавать коллекторам

Из-за нехватки средств управляющие организации не могут в полном объеме выполнять текущий ремонт и поддерживать качество обслуживания домов. В результате за долги неплательщиков косвенно расплачиваются и добросовестные собственники жилья, поскольку средства на обслуживание распределяются на всех. В июне 2025 года в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий УК передавать права по взысканию долгов за коммунальные услуги РСО. Кроме того, в декабре 2024 года депутаты приняли в первом чтении законопроект, упрощающий взыскание долгов за ЖКУ с помощью нотариальной исполнительной надписи, без обращения в суд. Ожидается, что оба документа будут рассмотрены осенью 2025 года.