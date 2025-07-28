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Долги россиян за ЖКУ могут начать продавать коллекторам

В июле 2025 года Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), обратилась к властям с предложением разрешить управляющим компаниям (УК) переуступать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) третьим лицам, включая коллекторские агентства. Сейчас это запрещено Жилищным кодексом РФ.

Из-за нехватки средств УК не могут поддерживать качество обслуживания домов.

В июле 2025 года Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), обратилась к властям с предложением разрешить управляющим компаниям (УК) переуступать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) третьим лицам, включая коллекторские агентства. Сейчас это запрещено Жилищным кодексом РФ.

Как передает «Коммерсант», инициатива вызвана растущей задолженностью населения за коммунальные услуги и необходимостью снизить финансовые разрывы УК, которые вынуждены оплачивать услуги ресурсоснабжающих организаций (РСО) даже за неплательщиков. По данным Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года, на конец 2021 года суммарная задолженность за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ составляла около 1,5 трлн рублей. Только население в первом квартале 2023 года задолжало почти 900 млрд рублей. До 50% этой суммы приходится именно на управляющие компании.

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Из-за нехватки средств управляющие организации не могут в полном объеме выполнять текущий ремонт и поддерживать качество обслуживания домов. В результате за долги неплательщиков косвенно расплачиваются и добросовестные собственники жилья, поскольку средства на обслуживание распределяются на всех. В июне 2025 года в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий УК передавать права по взысканию долгов за коммунальные услуги РСО. Кроме того, в декабре 2024 года депутаты приняли в первом чтении законопроект, упрощающий взыскание долгов за ЖКУ с помощью нотариальной исполнительной надписи, без обращения в суд. Ожидается, что оба документа будут рассмотрены осенью 2025 года.

Юристы предупреждают, что снятие запрета на передачу долгов коллекторам может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных агентств. Именно из-за подобных рисков несколько лет назад и был введен запрет на переуступку долгов за ЖКУ третьим лицам.