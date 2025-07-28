В центре Ростова ограничат проезд транспорта с августа

Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону.
Эти изменения связаны ремонтом водовода, который продлится до 29 октября.
С 13 августа по 10 декабря в Ростове из-за ремонта ливневых канализаций ограничат движение транспорта и пешеходов на ул. 3-й Круговой (от ул. Быкадорова до ул. Свердловской).
Со 2 августа для повышения пропускной способности в пер. Университетском (от ул. Малюгиной до ул. Лермонтовской) введут односторонний режим движения.