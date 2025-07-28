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Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об успехах Вадима Ракова в «Крыльях»

Бывший советский и российский полузащитник и защитник подчеркнул: 20-летний форвард — футболист хорошего уровня.

Бывший советский и российский полузащитник и защитник подчеркнул: 20-летний форвард — футболист хорошего уровня.

Вадим Раков пополнил состав «зелено-бело-синих» этим летом по договору аренды с «Локомотивом». Соглашение — до конца нынешнего сезона. В двух матчах РПЛ седьмой номер самарцев забил два мяча. Огорчил «Акрон» и «Пари НН».

Сейчас оценивается в 1,2 млн евро или 112 млн рублей.

«Раков в молодежке ценился даже больше, чем Алексей Батраков. Вадим — игрок хорошего уровня, хорошего качества. В молодежном первенстве очень много забивал. Бьет по воротам с двух ног, удары плотные. Остается только пожелать ему удачи», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Ранее сообщали, что в самарский клуб в 2026 году могут зайти новые спонсоры.

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