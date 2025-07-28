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Жители Ростова почтили память детей, погибших в Донбассе

Акция памяти «Белые ангелы Донбасса» состоялась в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону почти память детей, погибших в Донбассе. Об этом сообщают городские власти.

Памятная акция «Белые ангелы Донбасса» состоялась 27 июля в парке имени Островского. Ростовчане возложили цветы, а также принесли игрушки к памятнику «Героям Донбасса».

— Участники акции выразили свою скорбь и соболезнования семьям, которых настигло большое горе. Светлая память безвременно ушедшим невинным ребятам, — написали в телеграм-канале администрации Ростова-на-Дону.

День памяти учредили в июле 2022 года по указу главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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