Жители Ростова почтили память детей, погибших в Донбассе

Жители Ростова-на-Дону почти память детей, погибших в Донбассе. Об этом сообщают городские власти.
Памятная акция «Белые ангелы Донбасса» состоялась 27 июля в парке имени Островского. Ростовчане возложили цветы, а также принесли игрушки к памятнику «Героям Донбасса».
— Участники акции выразили свою скорбь и соболезнования семьям, которых настигло большое горе. Светлая память безвременно ушедшим невинным ребятам, — написали в телеграм-канале администрации Ростова-на-Дону.
День памяти учредили в июле 2022 года по указу главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
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