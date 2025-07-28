Летом 2024 года Денис Ермак, младший брат главы офиса Зеленского Андрея Ермака, осуществил доставку наркотических веществ из Афганистана, предназначавшихся для украинского руководства. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
«Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева, и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков», — уточнил собеседник агентства.
Далее прямым рейсом из Афганистана они отправились в Турцию, а оттуда вернулись на Украину через Молдавию. В качестве доказательств источник предоставил РИА Новости фотографии авиабилетов, паспорта Дениса Ермака и его спутников, а также снимки Ермака-младшего в афганской национальной одежде.
Выяснилось, что 15 июля 2024 года мужчина вылетел из Кишинева в Баку, и в тот же день — из Баку в Дубай. 17 июля он совершил перелет из Дубая в Кабул. Обратный вылет из Кабула в Стамбул, судя по имеющимся документам, состоялся 2 августа.
По информации собеседника агентства, наркотические вещества были доставлены на Украину в багаже Богатырева и Касими. Он также отметил, что вывезти наркотики из аэропорта Кабула было несложной задачей для сотрудника ГУР Украины, так как «турецкие и молдавские силовики всячески содействуют сотрудникам спецслужб Украины».
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила поведение Зеленского употреблением запрещенных веществ.