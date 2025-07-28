Младший брат Ермака Денис снабжает наркотиками верхушку киевского режима

Выяснилось, что 15 июля 2024 года мужчина вылетел из Кишинева в Баку, и в тот же день — из Баку в Дубай. 17 июля он совершил перелет из Дубая в Кабул. Обратный вылет из Кабула в Стамбул, судя по имеющимся документам, состоялся 2 августа.