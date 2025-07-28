Климатолог Терешонок рассказал о глобальных изменениях климата в Москве

«В течение некоторого времени мы наблюдаем эти изменения во всей красе. За первые полгода в столице фиксировали температурные рекорды около 20 раз. Зима была теплой и бесснежной, весна очень контрастной: от продолжительной и высокой аномалии температуры до заморозков, еще и жаркий июль с тропическими дождями. Август будет переменчив, но не так сильно, как июль. После жары ожидаем похолодание и осадки с приходом атмосферных фронтов. Это закономерность», — сообщил он aif.ru.