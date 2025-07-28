Климатолог Терешонок рассказал о глобальных изменениях климата в Москве

В Москве снова жара — в МЧС объявили желтый уровень опасности, с 28 по 30 июля температура воздуха в столице поднимется до +31 градуса. Климатолог Николай Терешонок связывает резкие погодные перемены с глобальными изменениями климата.
«В течение некоторого времени мы наблюдаем эти изменения во всей красе. За первые полгода в столице фиксировали температурные рекорды около 20 раз. Зима была теплой и бесснежной, весна очень контрастной: от продолжительной и высокой аномалии температуры до заморозков, еще и жаркий июль с тропическими дождями. Август будет переменчив, но не так сильно, как июль. После жары ожидаем похолодание и осадки с приходом атмосферных фронтов. Это закономерность», — сообщил он aif.ru.
По словам Терешонка, климат с каждым годом меняется сильнее из-за глобального потепления, оно влияет на погоду во все времена года. Потому ждать комфортной и ровной погоды не стоит в любом сезоне. Остальная часть года тоже будет неспокойной.
Синоптик Александр Шувалов ранее рассказал, что в августе температура воздуха в Москве планируется немного ниже климатической нормы, градусник термометра вряд ли покажет больше +23 градусов.