Мария Багреева: павильон «Экономика Москвы» откроется в «Музеоне»

В столичном парке «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется павильон «Экономика Москвы», который станет главной экономической площадкой цикла городских событий. Павильон откроется 1 августа между Новой Третьяковкой и улицей Крымский Вал и будет работать ежедневно, кроме понедельников. О работе павильона рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Главная часть павильона — большая иммерсивная игра, которая будет проходить все дни работы форума-фестиваля. Перемещаясь по клеткам и выполняя увлекательные задания в онлайн- и офлайн-формате, гости павильона смогут разобраться в различных сложных экономических вопросах и узнать много нового об экономике Москвы, которая является одной из крупнейших городских экономик мира. А заработанную в ходе игры виртуальную валюту можно будет обменять на различные сувениры.
Большой блок программы павильона будет состоять из образовательных мероприятий.
«Наша современная летняя площадка станет центром, где объединятся в эффективную коммуникацию город и его жители. Благодаря большому количеству лекций и мастер-классов от ведущих экономистов и финансистов, известных экспертов и предпринимателей, популярных блогеров экономика Москвы станет понятной и близкой для каждого, а ее роль в будущем столицы — очевидной. Любой посетитель сможет найти что-то интересное для себя: каждый день недели павильон будет ждать свою аудиторию», — рассказала Мария Багреева.
Так, по вторникам будут проходить мероприятия для людей старшего возраста, посвященные финансовой грамотности и безопасности, профессиональной самореализации и личным инвестициям. По средам будут ждать экономически активных граждан, а по четвергам — тех, кто только начинает интересоваться экономикой.
По пятницам гости павильона примут участие в развлекательной программе с квизами и квестами. Субботы будут посвящены семьям: лекции о практическом применении экономических знаний для взрослых и игровые мастер-классы для детей. А воскресенья — предпринимателям, которым в разных форматах расскажут о том, как запускать и масштабировать бизнес, и о многом другом.
Также в павильоне будет работать подкаст-студия, в которой блогеры и журналисты обсудят вопросы экономики, предпринимательства и финансов. Дискуссии можно будет послушать в реальном времени и на популярных онлайн-платформах. В интерактивной зоне можно будет поиграть в экономический VR-тир, попробовать управлять городским бюджетом, подобрать профессию будущего и создать собственный цифровой аватар. В лаунж-зоне будут проходить диджей-вечеринки под открытым небом и кинопоказы известных фильмов, здесь же будет работать инновационная кофейня с бесконтактным сервисом.
Для детей возле павильона будет открыт красочный образовательный лабиринт, где в формате комиксов самым маленьким посетителям расскажут об экономике и ее влиянии на городскую жизнь.
Павильон будет работать с 12:00: по вторникам, средам и четвергам — до 20:00, по пятницам и субботам — до 22:00, по воскресеньям — до 21:00.
Напомним, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» будет проходить с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта «Лето в Москве» на десятках городских площадок.