Мария Багреева: павильон «Экономика Москвы» откроется в «Музеоне»

Также в павильоне будет работать подкаст-студия, в которой блогеры и журналисты обсудят вопросы экономики, предпринимательства и финансов. Дискуссии можно будет послушать в реальном времени и на популярных онлайн-платформах. В интерактивной зоне можно будет поиграть в экономический VR-тир, попробовать управлять городским бюджетом, подобрать профессию будущего и создать собственный цифровой аватар. В лаунж-зоне будут проходить диджей-вечеринки под открытым небом и кинопоказы известных фильмов, здесь же будет работать инновационная кофейня с бесконтактным сервисом.