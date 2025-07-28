Глава «Роскосмоса» Баканов встретится с руководством NASA в США

«С мыса Канаверал из Флориды на Falcon и корабле Dragon запускаются два американских астронавта и наш российский космонавт. Мы как раз приглашены на этот запуск, и проведём ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве», — отметил он.