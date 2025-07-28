Глава «Роскосмоса» Баканов встретится с руководством NASA в США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что встретится и проведет переговоры с руководством NASA в США во время пуска пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом.
Баканов отметил совместные проекты «Роскосмоса» и NASA, среди которых Международная космическая станция с российским и американским сегментами, а также перекрестные полеты. Он напомнил запуск с Байконура «Союзом» двух российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого вместе с астронавтом NASA Джонатаном Кимом.
«С мыса Канаверал из Флориды на Falcon и корабле Dragon запускаются два американских астронавта и наш российский космонавт. Мы как раз приглашены на этот запуск, и проведём ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве», — отметил он.
Баканов не сказал, о каком именно запуске идет речь. Ближайший совместный полет американского корабля назначен на 31 июля. В экипаже будет россиянин Олег Платонов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Роскосмос» поддерживает постоянный диалог с NASA. По его словам, сотрудничество между космическими агентствами остается важным для развития мировой космонавтики.