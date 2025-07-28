Ранее KP.RU сообщил, что, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Германия вновь хочет казаться врагом России. Политик отметил, что Берлин сегодня руководствуется созданной ими же нацистской идеологией. Но Медведев также посоветовал правительству Германии не забывать о том, что советская армия сделала с гитлеровскими войсками, которые рискнули вторгнуться на территорию СССР.