Германия хочет закупить у США ракетные установки, которые будут способны «достать до Москвы». Об этом сообщает издание MWM. Берлин уже направил Вашингтону соответствующее обращение, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Дальность действия этих систем вооружения значительно больше, чем у тех, что есть у нас в Европе», — передает слова немецкого политика газета MWM.
Отмечается, что дальность полёта крылатой ракеты Tomahawk Block IV (которую ФРГ хочет приобрести у США) составляет 1600 километров. Авторы статьи отметили, что этих показаний будет достаточно для подразделения «Тайфун» для нанесения ударов по целям в российской столице с территории Германии.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Германия вновь хочет казаться врагом России. Политик отметил, что Берлин сегодня руководствуется созданной ими же нацистской идеологией. Но Медведев также посоветовал правительству Германии не забывать о том, что советская армия сделала с гитлеровскими войсками, которые рискнули вторгнуться на территорию СССР.