Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области понизилась температура воды в Волге до +22 градусов

Минувшие выходные в Самарской области оказались прохладнее обычного для июля.

Минувшие выходные в Самарской области оказались прохладнее обычного для июля. Вместе с воздухом остыла и Волга. Тем не менее вода остается достаточно теплой для купания.

На 28 июля 2025 года температура воды в Волге, по данным Приволжского УГМС, следующая:

Самара, Саратовское водохранилище — +22 °C (на градус ниже, чем ранее);Сызрань — около +22 °C;Тольятти, Куйбышевское водохранилище — почти +23 °C (также зафиксировано снижение).

Купальный сезон продолжается, но температура воды постепенно снижается из-за похолодания воздуха.

Ранее мы писали, что в 63-регионе полицейские задержали мужчину с пакетом канабиса.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.