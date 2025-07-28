В Самарской области понизилась температура воды в Волге до +22 градусов

Минувшие выходные в Самарской области оказались прохладнее обычного для июля. Вместе с воздухом остыла и Волга. Тем не менее вода остается достаточно теплой для купания.
На 28 июля 2025 года температура воды в Волге, по данным Приволжского УГМС, следующая:
Самара, Саратовское водохранилище — +22 °C (на градус ниже, чем ранее);Сызрань — около +22 °C;Тольятти, Куйбышевское водохранилище — почти +23 °C (также зафиксировано снижение).
Купальный сезон продолжается, но температура воды постепенно снижается из-за похолодания воздуха.
Ранее мы писали, что в 63-регионе полицейские задержали мужчину с пакетом канабиса.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.