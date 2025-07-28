В Венгрии анонсировали встречу Сийярто и Лаврова: где пройдут переговоры

Чиновник отметил, что при необходимости со своим российской коллегой Сергеем Лавровым он всегда может поговорить по телефону. Что же касается личной встречи, то ближайшая может произойти в кулуарах ГА ООН.
«Мы всегда встречаемся каждый год. Нет причин не делать этого в этом году», — сказал он.
Ранее Сийярто отметил, что президент США Дональд Трамп мог бы достичь большего в урегулировании украинского конфликта, если бы его не сдерживали Джо Байден и европейские лидеры.
Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Россией и США, которое приведет также к укреплению безопасности во всем мире.