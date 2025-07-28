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В Венгрии анонсировали встречу Сийярто и Лаврова: где пройдут переговоры

Сийярто: Встреча с главой МИД РФ Лавровым состоится в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Встреча глав МИД России и Венгрии может состояться в сентябре этого года на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.

Чиновник отметил, что при необходимости со своим российской коллегой Сергеем Лавровым он всегда может поговорить по телефону. Что же касается личной встречи, то ближайшая может произойти в кулуарах ГА ООН.

«Мы всегда встречаемся каждый год. Нет причин не делать этого в этом году», — сказал он.

Ранее Сийярто отметил, что президент США Дональд Трамп мог бы достичь большего в урегулировании украинского конфликта, если бы его не сдерживали Джо Байден и европейские лидеры.

Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Россией и США, которое приведет также к укреплению безопасности во всем мире.

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