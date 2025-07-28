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В Беларуси частая поломка подержанных электромобилей — самопроизвольный разряд батареи

Самая распространенная поломка поддержанных электрокаров названа в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Самая распространенная поломка поддержанных электрокаров названа в Беларуси. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».

Так, самой распространенной поломкой, с которой продают поддержанные электромобили, является самопроизвольный разряд батареи. В эфире телеканала заметили, что в озвученном случае белорус может обратиться в суд. В том случае, если экспертиза подтвердит наличие дефекта при сделке, то договор-купли продажи может быть расторгнут.

В эфир телеканала замечают, что, несмотря на все страхи, которые есть в отношении электромобилей, ломаться в них нечему. Однако следует вовремя менять расходники, а также следить за уровнем технических жидкостей.

Вместе с тем по причине попадания влаги или же скачков напряжения из строя может выйти аккумуляторная батарея, которая является самым дорогим, что есть в электромобиле. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать только сертифицированные зарядки и качественные розетки.

«Бывает и такое, что, повредив аккумулятор, люди продают электрокары, не предупреждая покупателей о проблемах», — заметили на «Первом информационном телеканале».

Глава Общества защиты прав потребителей «Оплот» Алексей Лученок акцентировал внимание на том, что на электромобили распространяется действие закона о защите прав потребителей.

— Каждый потребитель, который приобрел некачественный электрокар, имеет право требовать возврата денежных средств при наличии существенных недостатков, — подчеркнул Лученок.

По его словам, при наличии любых недостатков в течение 30 календарных дней с момента покупки автомобиля, покупатель может требовать расторжения договора по розничной купле-продаже авто, а также требовать ремонт.

Кстати, в Беларуси количество электромобилей увеличилось на 11,5 тысячи с начала 2025 года: «В три раза больше, чем во всей России».

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