В Беларуси частая поломка подержанных электромобилей — самопроизвольный разряд батареи

Так, самой распространенной поломкой, с которой продают поддержанные электромобили, является самопроизвольный разряд батареи. В эфире телеканала заметили, что в озвученном случае белорус может обратиться в суд. В том случае, если экспертиза подтвердит наличие дефекта при сделке, то договор-купли продажи может быть расторгнут.