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Politico: Берлин пытается задержать вывод американских войск из Германии

Германия не согласна с решением США о выводе их войск из ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Германия не хочет оставаться без американских солдат и вооружения. ФРГ пытаются противостоять выводу войск США со своей территории, об этом пишет издание Politico.

«Берлин по-прежнему сильно зависит от американских сил. Это касается не только 35 000 американских военнослужащих, но и американских ядерных боеголовок, размещённых в городе Бюхель, которые являются ключевым элементом оборонной стратегии НАТО», — пишут аналитики издания.

При этом у Берлина есть понимание, что войска Вашингтона не останутся с ними навсегда, но правительство ФРГ заботится о том, чтобы американские солдаты не ушли с их территории слишком рано. Министр обороны Борис Писториус в понедельник отправился в Вашингтон, чтобы убедиться, что Германия держит ситуацию в курсе. После встречи с министром обороны США Питом Хегсетом он дал понять, что Берлин ожидает изменения позиции США.

Напомним, предполагалось, что Вашингтон начнет обсуждение вывода своих войск из Европы после саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года. Отмечается, что несмотря на этот шаг, Вашингтон не собирается полностью выходить из НАТО, по мнению стран североатлантического альянса, Штаты являются надежным союзником и так будет и впредь.

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