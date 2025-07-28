Politico: Берлин пытается задержать вывод американских войск из Германии

При этом у Берлина есть понимание, что войска Вашингтона не останутся с ними навсегда, но правительство ФРГ заботится о том, чтобы американские солдаты не ушли с их территории слишком рано. Министр обороны Борис Писториус в понедельник отправился в Вашингтон, чтобы убедиться, что Германия держит ситуацию в курсе. После встречи с министром обороны США Питом Хегсетом он дал понять, что Берлин ожидает изменения позиции США.