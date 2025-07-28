Бои начались в поселке Димитрово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, украинская армия на этом участке фронта находится в крайне затруднительном положении.
— По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова, — заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».
Российские военкоры сообщили, что бойцы ВС РФ смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины в трех стратегически важных населенных пунктах, расположенных в зоне специальной военной операции.
Ранее стало известно, что рядом с Купянском в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу военных из подразделения «Русский добровольческий корпус»*. Среди бойцов корпуса присутствовал Михаил Павлов с позывным «Перс».
Ночью 21 июля российская армия нанесла массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины с помощью высокоточного вооружения, в том числе ракет «Кинжал» и ударных беспилотников.
*Запрещенная террористическая организация.