Полузащитник Коко из Гваделупы может присоединиться к тольяттинскому «Акрону»

Появилась информация о потенциальном соглашении волжан с 29-летним футболистом на 2 года.
Маркус Коко родился на Гваделупе. С 2013-го по 2019 год был в системе французского клуба «Генгам». Продолжил в «Нанте». С ним был до июля 2025-го. В минувшем сезоне провел за него 27 матчей.
Из них 20 в чемпионате, еще два в Кубке и пять в Лиге Европы. Отметился голевой передачей и «горчичником». Сейчас — свободный агент с ценником в 1,2 млн евро или 112 млн рублей.
О возможном переходе полузащитника в тольяттинский коллектив сообщает Sport24.ru. Известно, что он прошел медобследование в Турции и ждет рабочую визу. После должен прибыть в Россию.
Ранее футболист «красно-черных» Дмитрий Пестряков попал в топ-5 самых юных игроков с 3 результативными действиями за одну встречу в РПЛ.
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