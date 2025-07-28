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В Самаре из-за ремонта труб отключат холодную воду на 10 улицах 28 июля

28 июля 2025 года в отдельных районах Самары могут произойти временные отключения холодной воды.

28 июля 2025 года в отдельных районах Самары могут произойти временные отключения холодной воды. Как сообщили в городской ресурсоснабжающей организации, это связано с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях.

Публикуем адреса:

Список конкретных адресов может корректироваться в течение дня. В компании отметили, что возможны отключения воды и в близлежащих домах, не попадающих непосредственно в зону работ.

Специалисты заверяют, что все работы будут проведены в максимально сжатые сроки. Жителям рекомендуют заранее запастись необходимым количеством воды на бытовые нужды.