Депутаты Башкирии предлагают в несколько раз ужесточить наказания за допуск детей к управлению транспортом

Как заявил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, действующие санкции в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей не соответствуют серьезности проблемы. Он привел статистику: если в 2022 году зафиксировано около 29 тысяч таких случаев, то в 2023-м — 33 тысячи, а в 2024-м — уже более 44 тысяч.