Депутаты Башкирии предлагают в несколько раз ужесточить наказания за допуск детей к управлению транспортом

Парламент Башкирии внес на рассмотрение в Совет законодателей России законопроект об усилении ответственности родителей за допуск несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.
Как заявил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, действующие санкции в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей не соответствуют серьезности проблемы. Он привел статистику: если в 2022 году зафиксировано около 29 тысяч таких случаев, то в 2023-м — 33 тысячи, а в 2024-м — уже более 44 тысяч.
Законопроектом предлагается увеличить штрафы до 5−10 тысяч рублей. Для случаев, когда подросток пьяным садится за руль транспорта, размер штрафа может составить 15−20 тысяч рублей.
Спикер Курултая подчеркнул, что управление транспортным средством требует не только навыков, но и психологической зрелости, которой у подростков нет. Он назвал действия родителей, допускающих такие ситуации, вопиющей безответственностью, угрожающей как окружающим, так и самим детям.
Рассмотрением законопроекта займется Комиссия Совета законодателей по координации законотворческой деятельности. Парламент Башкирии выразил надежду на поддержку инициативы федеральными коллегами.
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