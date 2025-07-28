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Более 200 домов в Керчи останутся без газа — адреса и сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Во вторник в Керчи из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение по ряду адресов. Об этом информирует пресс-служба компании «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

«29 июля с 8 до 17 часов в связи с техническим перевооружением шкафных регуляторных пунктов будет прекращена подача газа. Подключение газоснабжения будет производиться в этот же день, 29 июля, при наличии абонентов», — сказано в сообщении.

По данным компании, в течение дня газа не будет по ряду адресов на улицах Братьев Перепелицы, Петра Королева, Гайдара, Горького, Мирошника, Петра Королева, Бориса Тасуя, Фрунзе, Лейтенанта Бувина, Шевякова. Также частично газоснабжение будет отсутствовать в переулках Гвардейском, Гипсовом, Паши Ангелиной, Глиняном, Алебастровом, Фрунзе, Каховском, Лермонтова, Ломаном, Малом. Полный список отключенных домов опубликован в соцсетях администрации Керчи.

На период работ абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

Как сообщалось, в понедельник в девяти микрорайонах Керчи ограничат водоснабжение из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. Ограничение касается микрорайонов Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.