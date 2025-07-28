Ночной пожар случился в гродненской гостинице из-за холодильника. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе отметили, что о пожаре в торгово-гостиничном комплексе, расположенном по улице Антонова в Гродно, примерно в 04.10 сообщил очевидец. Приехавшие на место спасатели выяснили, что на крыше переходной галереи между корпусами гостиницы загорелся холодильник.
На месте пожара работали шесть единиц техники МЧС. Сотрудники оперативно потушили возгорание, эвакуация постояльцев не потребовалось. В пресс-службе проинформировали, что никто не пострадал.
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