Ночной пожар случился в гродненской гостинице из-за холодильника

В пресс-службе отметили, что о пожаре в торгово-гостиничном комплексе, расположенном по улице Антонова в Гродно, примерно в 04.10 сообщил очевидец. Приехавшие на место спасатели выяснили, что на крыше переходной галереи между корпусами гостиницы загорелся холодильник.