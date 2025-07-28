Магнитные бури и давление 29 июля: чего ждать и как подготовиться

Самая заметная вспышка произошла утром 26 июля в 08:45 по московскому времени и получила индекс C8.1. Остальные события были еще слабее — например, вечером 25 июля зарегистрировали вспышку C1.0, а последняя вспышка суток произошла 26 июля в 18:17 и тоже была слабой — C1.4. Важно: вспышек более мощных классов — M и X — не было. А именно они вызывают сильные магнитные бури, сбои связи и проблемы с самочувствием. Так что пока все спокойно.