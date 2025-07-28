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Магнитные бури и давление 29 июля: чего ждать и как подготовиться

Июль 2025 года прошел относительно спокойно — сильных магнитных бурь не было, а солнечная активность держалась на среднем уровне. Но что принесет конец месяца, чего ждать от магнитных бурь и атмосферного давления 29 июля 2025 — рассказываем в материале.

Конец июля на Солнце обещает быть спокойным, но все может измениться.

Июль 2025 года прошел относительно спокойно — сильных магнитных бурь не было, а солнечная активность держалась на среднем уровне. Но что принесет конец месяца, чего ждать от магнитных бурь и атмосферного давления 29 июля 2025 — рассказываем в материале.

Вспышки на Солнце в июле 2025.

Солнечная активность в конце июля остается стабильной. Ученые фиксируют вспышки, но все они слабые — так называемого класса C. Это значит, что на здоровье и технику на Земле они практически не влияют.

Самая заметная вспышка произошла утром 26 июля в 08:45 по московскому времени и получила индекс C8.1. Остальные события были еще слабее — например, вечером 25 июля зарегистрировали вспышку C1.0, а последняя вспышка суток произошла 26 июля в 18:17 и тоже была слабой — C1.4. Важно: вспышек более мощных классов — M и X — не было. А именно они вызывают сильные магнитные бури, сбои связи и проблемы с самочувствием. Так что пока все спокойно.

Прогноз магнитных бурь 29 июля 2025.

29 июля 2025 года Землю ждет относительно спокойный день с точки зрения геомагнитной активности. Индекс Kp — один из главных показателей магнитных бурь — будет колебаться от одного до трех баллов. Это немного выше средней нормы, но все равно укладывается в так называемый «зеленый уровень», при котором геомагнитная обстановка считается стабильной, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Для наглядности:

1−3 балла — спокойная магнитосфера, 4 — возбужденная, от 5 и выше — магнитная буря.

Такая картина означает, что никаких значимых воздействий на здоровье или технику ждать не стоит. Вероятность того, что магнитосфера останется спокойной, составляет 73%. Есть 20% шанс, что она перейдет в возбужденное состояние, и только 7% — что произойдет магнитная буря.

Дополнительно указывается индекс геомагнитной активности Ap, отражающий интегральную силу возмущений за сутки. 29 июля этот индекс составит 5F10.730 — это значение также укладывается в пределы нормы.

Прогноз магнитных бурь до конца месяцаФото: Сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Прогноз до конца месяца и начало августа.

С 29 по 31 июля геомагнитная обстановка останется «зеленой» — ожидается стабильность и отсутствие бурь.

Но уже 1 и 2 августа возможен рост геомагнитной активности до четырех баллов — это возбужденное состояние магнитосферы. С 3 по 6 августа снова ожидается спад, все вернется в «зеленую зону». А вот начиная с 7 августа возможен резкий рост до семи-восьми баллов, что соответствует оранжевому уровню — умеренным или сильным магнитным бурям.

Важно: прогнозы на больше чем трое суток вперед считаются ненадежными. Ситуация может измениться буквально за день, поскольку солнечные вспышки и выбросы корональной массы часто непредсказуемы.

Атмосферное давление 29 июля 2025.

Давление 29 июля будет следующим:

в Санкт-Петербурге — 758 мм рт. ст., в Москве — 748 мм рт. ст.

Норма для взрослого человека — 750−760 мм рт. ст. Поэтому давление в Петербурге близко к идеальному, а в Москве — немного пониженное. Это может вызвать легкую вялость, головные боли у метеозависимых, особенно в утренние часы.

Что такое магнитные бури и как они возникают.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками заряженных частиц от Солнца. Когда на светиле происходят вспышки или выбросы корональной массы, поток солнечного ветра достигает Земли через 1−3 суток. Если он сильный, магнитосфера не справляется, и начинается буря.

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Классификация магнитных бурь:

Слабые: 5 баллов по шкале Kp. Незаметны для большинства людей. Умеренные: 6 баллов. Возможны проблемы с навигацией и слабое недомогание. Сильные: 7−8 баллов. Влияние на здоровье, GPS-сбои, полярные сияния. Экстремальные: 9 баллов. Риски для спутников, радиосвязи и электросетей.

Как защититься от магнитных бурь: советы.

Если вы метеозависимы или у вас есть хронические заболевания, следуйте этим рекомендациям:

Пейте больше воды. Гидратация помогает организму справляться с перепадами давления. Избегайте переутомления. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя физически. Контролируйте давление. Особенно важно гипертоникам и гипотоникам. Держите под рукой тонометр. Исключите алкоголь и крепкий кофе. Они усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Старайтесь не нервничать. Магнитные бури могут усиливать тревожность и бессонницу. Высыпайтесь. Сон — лучший способ адаптации организма к нестабильной среде. Принимайте контрастный душ. Он активизирует кровообращение и повышает общий тонус. Следите за прогнозами. Лучше заранее знать, когда возможны возмущения.