Пробка из 1050 автомобилей образовалась у Крымского моста

По данным оперативных служб, в понедельник, 28 июля, на подъездах к Крымскому мосту образовалась внушительная пробка — общее число машин в очереди превысило тысячу.
Со стороны Тамани в ожидании проезда находятся около 653 автомобилей. Водителям приходится ждать более двух часов.
С керченской стороны скопилось порядка 400 машин, а время ожидания составляет более часа, передает Telegram-канал пресс-службы.
В летний период и в разгар бархатного сезона при пересечении Крымского моста нередко возникают заторы, в отдельные дни ожидание может затянуться на несколько часов. При планировании поездки рекомендуется запастись водой, перекусом, подготовить развлечения для детей и заранее рассчитать запас топлива с учетом возможной задержки на досмотре.
21 июля на подъездах к Крымскому мосту образовалась пробка общей численностью две тысячи автомобилей. Со стороны Тамани водителям пришлось ждать проезда по мосту около трех часов.
Ранее на Крымском мосту образовалась огромная автомобильная пробка длиной порядка 22 километров — это рекордный размер затора на переправе за семь лет с момента ее открытия.