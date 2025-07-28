Пробка из 1050 автомобилей образовалась у Крымского моста

В летний период и в разгар бархатного сезона при пересечении Крымского моста нередко возникают заторы, в отдельные дни ожидание может затянуться на несколько часов. При планировании поездки рекомендуется запастись водой, перекусом, подготовить развлечения для детей и заранее рассчитать запас топлива с учетом возможной задержки на досмотре.