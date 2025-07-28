Климатолог Терешонок объявил о серии резких погодных изменений в Москве

С 28 по 30 июля в Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары в 30−31 градус. Климатолог Николай Терешонок рассказал, что после зноя в столице вновь ожидаются осадки с приходом атмосферного фронта.
«Этот год показал нам последствия глобального изменения климата, в частности потепления. Это влияет на все сезоны года, поэтому комфортной погоды не ждите. Например, август в этом плане будет переменчив, но не так ярко, как июль», — сообщил он aif.ru.
Жара в Москву пришла после сезона тропических дождей, гроз и рекордного количества осадков в июле. Синоптики говорили, что зной вернется в столицу уже с 24 июля. Погода тогда ожидалась переменная — переходящая из жары в ливень и наоборот.