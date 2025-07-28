Фармацевты встревожились зашкаливающим спросом на препараты для снижения веса

«Препараты для снижения веса являются мощным инструментом в борьбе с ожирением в рамках нашего 10-летнего плана в области здравоохранения, — добавили в ведомстве. — Наше правительство стремится обеспечить, чтобы как можно больше людей имели доступ к этим революционным лекарствам, когда это необходимо, и что особенно важно, чтобы они могли делать это безопасным и контролируемым образом. Мы позаботимся о том, чтобы те, кто больше всего нуждается, получили лечение в первую очередь».