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Фармацевты встревожились зашкаливающим спросом на препараты для снижения веса

Фармацевты заявляют, что спрос на препараты для снижения веса становится «неустойчивым».

Фармацевты заявляют, что спрос на препараты для снижения веса становится «неустойчивым». Отраслевая группа заявляет, что лечение, возможно, придется ограничить для людей с избыточным весом. Спрос на препараты для снижения веса становится настолько «неустойчивым», что вскоре спрос может превысить предложение.

Национальная фармацевтическая ассоциация (NPA) заявила, что проблемы с поставками в Британии могут побудить людей обращаться к нерегулируемым онлайн-источникам, несмотря на связанные с этим риски.

Число людей в Великобритании, употребляющих препараты для снижения веса, значительно превысило миллион, и большинство пациентов платят за то, чтобы получить их частным образом, отмечает The Guardian.

В апреле в Великобритании было закуплено 1,6 млн упаковок известных препаратов, и это количество, как полагают, тесно коррелирует с количеством людей, которые их используют.

«Растущий спрос на препараты для похудения может выйти далеко за рамки того, что можно получить с клинической точки зрения», — говорится в сообщении NPA.

Возможно, эти лекарства придется приберечь для тех, кто больше всего в них нуждается, потому что у них слишком большой вес, вместо того чтобы давать их «тем, кто хорошо себя чувствует», добавили в фармацевтическом объединении.

Новый опрос показал, что за последний год 21% британцев пытались приобрести лекарства, и этот показатель среди людей в возрасте от 18 до 34 лет достигает 35%, отмечает The Guardian.

Тот же опрос показал, что 41% представителей всех возрастных групп воспользовались бы ими, если бы они были бесплатными в Национальной службе здравоохранения. Этот показатель вырос до 64% среди людей в возрасте от 25 до 34 лет.

С 20 по 23 июня компания Savanta провела онлайн-опрос репрезентативной выборки из 2002 взрослых в возрасте 18 лет и старше для NPA, которая представляет 6000 независимых аптек.

«Инъекции для снижения веса — одна из крупнейших лекарственных инноваций этого столетия, но растущий спрос на препараты для снижения веса подчеркивает необходимость убедиться, что они подходят для тех, кто этого хочет, — констатирует председатель NPA Оливье Пикар. — Из этого опроса ясно, что больше людей заинтересованы в том, чтобы получать препараты для похудения, чем в том, чтобы получать пользу от лекарств для похудения».

В некоторых частях Великобритании наблюдается нехватка лекарств для снижения веса, говорится в сообщении NPA. В некоторых аптеках были ограничены поставки, что помешало некоторым новым пациентам перейти на эти препараты.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (британское агентство по контролю за лекарствами) предупредило пациентов, что лекарства следует приобретать только по рецепту врача, а не в салонах красоты или на веб-сайтах.

Представитель британского Министерства здравоохранения заявил, что в ближайшие несколько лет все больше людей смогут получить «революционные» препараты для снижения веса.

«Препараты для снижения веса являются мощным инструментом в борьбе с ожирением в рамках нашего 10-летнего плана в области здравоохранения, — добавили в ведомстве. — Наше правительство стремится обеспечить, чтобы как можно больше людей имели доступ к этим революционным лекарствам, когда это необходимо, и что особенно важно, чтобы они могли делать это безопасным и контролируемым образом. Мы позаботимся о том, чтобы те, кто больше всего нуждается, получили лечение в первую очередь».

В течение следующих трех лет около 220 000 человек в Англии должны получить препарат от диабета, способствующий снижению веса, отмечает The Guardian.

Оливье Пикар добавил, что аптеки уже предоставляют около 85% всех лекарств для похудения и должны принимать активное участие в расширении доступа к ним.

«Правительство должно использовать огромный неиспользованный опыт и навыки фармацевтов, чтобы ускорить реализацию программы Национальной службы здравоохранения по предоставлению лекарств для снижения веса миллионам наиболее нуждающихся пациентов», — сказал он.