Фармацевты встревожились зашкаливающим спросом на препараты для снижения веса

Фармацевты заявляют, что спрос на препараты для снижения веса становится «неустойчивым». Отраслевая группа заявляет, что лечение, возможно, придется ограничить для людей с избыточным весом. Спрос на препараты для снижения веса становится настолько «неустойчивым», что вскоре спрос может превысить предложение.
Национальная фармацевтическая ассоциация (NPA) заявила, что проблемы с поставками в Британии могут побудить людей обращаться к нерегулируемым онлайн-источникам, несмотря на связанные с этим риски.
Число людей в Великобритании, употребляющих препараты для снижения веса, значительно превысило миллион, и большинство пациентов платят за то, чтобы получить их частным образом, отмечает The Guardian.
В апреле в Великобритании было закуплено 1,6 млн упаковок известных препаратов, и это количество, как полагают, тесно коррелирует с количеством людей, которые их используют.
«Растущий спрос на препараты для похудения может выйти далеко за рамки того, что можно получить с клинической точки зрения», — говорится в сообщении NPA.
Возможно, эти лекарства придется приберечь для тех, кто больше всего в них нуждается, потому что у них слишком большой вес, вместо того чтобы давать их «тем, кто хорошо себя чувствует», добавили в фармацевтическом объединении.
Новый опрос показал, что за последний год 21% британцев пытались приобрести лекарства, и этот показатель среди людей в возрасте от 18 до 34 лет достигает 35%, отмечает The Guardian.
Тот же опрос показал, что 41% представителей всех возрастных групп воспользовались бы ими, если бы они были бесплатными в Национальной службе здравоохранения. Этот показатель вырос до 64% среди людей в возрасте от 25 до 34 лет.
С 20 по 23 июня компания Savanta провела онлайн-опрос репрезентативной выборки из 2002 взрослых в возрасте 18 лет и старше для NPA, которая представляет 6000 независимых аптек.
«Инъекции для снижения веса — одна из крупнейших лекарственных инноваций этого столетия, но растущий спрос на препараты для снижения веса подчеркивает необходимость убедиться, что они подходят для тех, кто этого хочет, — констатирует председатель NPA Оливье Пикар. — Из этого опроса ясно, что больше людей заинтересованы в том, чтобы получать препараты для похудения, чем в том, чтобы получать пользу от лекарств для похудения».
В некоторых частях Великобритании наблюдается нехватка лекарств для снижения веса, говорится в сообщении NPA. В некоторых аптеках были ограничены поставки, что помешало некоторым новым пациентам перейти на эти препараты.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (британское агентство по контролю за лекарствами) предупредило пациентов, что лекарства следует приобретать только по рецепту врача, а не в салонах красоты или на веб-сайтах.
Представитель британского Министерства здравоохранения заявил, что в ближайшие несколько лет все больше людей смогут получить «революционные» препараты для снижения веса.
«Препараты для снижения веса являются мощным инструментом в борьбе с ожирением в рамках нашего 10-летнего плана в области здравоохранения, — добавили в ведомстве. — Наше правительство стремится обеспечить, чтобы как можно больше людей имели доступ к этим революционным лекарствам, когда это необходимо, и что особенно важно, чтобы они могли делать это безопасным и контролируемым образом. Мы позаботимся о том, чтобы те, кто больше всего нуждается, получили лечение в первую очередь».
В течение следующих трех лет около 220 000 человек в Англии должны получить препарат от диабета, способствующий снижению веса, отмечает The Guardian.
Оливье Пикар добавил, что аптеки уже предоставляют около 85% всех лекарств для похудения и должны принимать активное участие в расширении доступа к ним.
«Правительство должно использовать огромный неиспользованный опыт и навыки фармацевтов, чтобы ускорить реализацию программы Национальной службы здравоохранения по предоставлению лекарств для снижения веса миллионам наиболее нуждающихся пациентов», — сказал он.