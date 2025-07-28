Очередь на подъезде к Крымскому мосту собрала более 1000 автомобилей

В понедельник, 28 июля, на подъезде к Крымскому мосту с двух сторон вновь собралась очередь. К 9 часам утра в пробке находятся более 1000 машин. Соответствующие данные появились в Telegram-канале с оперативной информацией по обстановке на Крымском мосту.