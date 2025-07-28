Очередь на подъезде к Крымскому мосту собрала более 1000 автомобилей

В понедельник, 28 июля, на подъезде к Крымскому мосту с двух сторон вновь собралась очередь. К 9 часам утра в пробке находятся более 1000 машин. Соответствующие данные появились в Telegram-канале с оперативной информацией по обстановке на Крымском мосту.
На пункте ручного досмотра со стороны Тамани скопилось 653 машины. Ожидание в пробке может занять более двух часов.
На противоположной стороне, со стороны Керчи, очередь на досмотр насчитывает 397 автомобилей. Здесь ожидание длится более часа.
Как писал сайт KP.RU, волонтеры тем временем продолжают раздавать воду ждущим подъезда на мост автомобилистам. Раздача питьевой воды начинается с конца очереди, раздают бутылки по 1 и 0,5 литра.