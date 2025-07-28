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В России хотят продавать долги граждан за ЖКУ: что может грозить неплательщикам

В России хотят разрешить продавать долги граждан за ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

Растущие долги россиян за коммунальные услуги создают проблемы для управляющих компаний (УК). Они просят власти разрешить передавать права требования долгов третьим лицам, включая коллекторов, чтобы сократить кассовые разрывы и обеспечить обслуживание домов. Однако это может быть рискованно для граждан, пишет «Коммерсантъ».

Председатель совета АКОН Лина Ткаченко направила письма председателю Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой с просьбой изменить п. 18 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, который запрещает УК передавать долги за ЖКУ третьим лицам. Минстрой обещал рассмотреть обращение, Госдума ответа пока не дала.

По данным правительства, в 2021 году долги за ЖКУ достигли 1,5 трлн руб., из них 900 млрд руб. — задолженность населения в первом квартале 2023 года. Специалист Татьяна Хлебалина отметила, что 30−50% долгов приходятся на УК, а не на ресурсоснабжающие организации (РСО). УК вынуждены платить за неплательщиков, что увеличивает их дебиторскую задолженность.

Валентина Матвиенко в 2024 году указала, что система УК в ЖКХ создавалась в 1990-е годы для новых бизнесов. Сотрудница управляющей компании Валентина Тугушева пояснила, что из-за долгов УК не могут проводить ремонт, а за должников платят добросовестные жильцы.

В июне 2025 года в Госдуме предложили законопроект, разрешающий УК передавать долги РСО. Также в декабре 2024 года приняли в первом чтении проект о взыскании долгов за ЖКУ через нотариуса без суда. Эксперты считают, что нужно урегулировать механизм передачи долгов, чтобы РСО не диктовали условия.

Ранее стало известно, что в платежной квитанции за ЖКУ в России может появиться отдельная строка — «Текущий ремонт». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы.

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