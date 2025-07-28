В России хотят продавать долги граждан за ЖКУ: что может грозить неплательщикам

Растущие долги россиян за коммунальные услуги создают проблемы для управляющих компаний (УК). Они просят власти разрешить передавать права требования долгов третьим лицам, включая коллекторов, чтобы сократить кассовые разрывы и обеспечить обслуживание домов. Однако это может быть рискованно для граждан, пишет «Коммерсантъ».
По данным правительства, в 2021 году долги за ЖКУ достигли 1,5 трлн руб., из них 900 млрд руб. — задолженность населения в первом квартале 2023 года. Специалист Татьяна Хлебалина отметила, что 30−50% долгов приходятся на УК, а не на ресурсоснабжающие организации (РСО). УК вынуждены платить за неплательщиков, что увеличивает их дебиторскую задолженность.
Валентина Матвиенко в 2024 году указала, что система УК в ЖКХ создавалась в 1990-е годы для новых бизнесов. Сотрудница управляющей компании Валентина Тугушева пояснила, что из-за долгов УК не могут проводить ремонт, а за должников платят добросовестные жильцы.
В июне 2025 года в Госдуме предложили законопроект, разрешающий УК передавать долги РСО. Также в декабре 2024 года приняли в первом чтении проект о взыскании долгов за ЖКУ через нотариуса без суда. Эксперты считают, что нужно урегулировать механизм передачи долгов, чтобы РСО не диктовали условия.
Ранее стало известно, что в платежной квитанции за ЖКУ в России может появиться отдельная строка — «Текущий ремонт». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы.