В России хотят продавать долги граждан за ЖКУ: что может грозить неплательщикам

По данным правительства, в 2021 году долги за ЖКУ достигли 1,5 трлн руб., из них 900 млрд руб. — задолженность населения в первом квартале 2023 года. Специалист Татьяна Хлебалина отметила, что 30−50% долгов приходятся на УК, а не на ресурсоснабжающие организации (РСО). УК вынуждены платить за неплательщиков, что увеличивает их дебиторскую задолженность.