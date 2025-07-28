Врачи забыли 1,5-метровую струну от катетера в теле ребёнка с редким пороком сердца

А через неделю стало в лёгких ребёнка начала копиться жидкость. Рентген показал инородный предмет, который оказался струной от катетера. Теперь мальчику нужны дорогие препараты, чтобы не образовался тромб. Мать и отец обратились в СКР и параллельно объявили сбор на 25000 евро на лечение в Италии. Бывший сотрудник медцентра утверждает, что до вмешательства на снимках ничего постороннего не было. В самой больнице комментировать ситуацию отказались.