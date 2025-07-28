Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

Платформа автоматизации работы с отходами помогает снизить нагрузки на городские службы в части вывоза и доставки вторсырья в пункты приема. Платформа «Карьера 2.0» упрощает студентам поиск первой работы. Город и бизнес, между тем, получают эффективный инструмент по интеграции кадров в экономику.