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Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

Власти Москвы помогают компаниям тестировать разработки в реальных условиях.

Источник: Аргументы и факты

Москва уже пять лет помогает технологическим компаниям тестировать и внедрять разработки в реальных условиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Главным инструментом поддержки инноваций он назвал программу пилотного тестирования Московского инновационного кластера.

«За первое полугодие 2025 года подано свыше 600 заявок — в полтора раза больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул градоначальник.

Собянин рассказал, что Москва находит заказчиков для компаний. Авторы самых эффективных проектов получают гранты в размере до 4-х млн рублей.

Среди внедренных разработок в области строительства мэр назвал платформу для автоматизированного мониторинга стройплощадок. Она помогает быстрее вводить объекты в эксплуатацию и повышает их качество.

В транспортной сфере построены двухуровневые велопарковки с запатентованным подъемным механизмом. Это позволяет увеличить число парковочных мест для велосипедов без расширения площади.

В сфере образования создана платформа, развивающая у детей цифровые компетенции и навыки работы с искусственным интеллектом. Разработку протестировали в школе № 1306. Благодаря ей ребята лучше сдают экзамены по точным наукам.

Платформа автоматизации работы с отходами помогает снизить нагрузки на городские службы в части вывоза и доставки вторсырья в пункты приема. Платформа «Карьера 2.0» упрощает студентам поиск первой работы. Город и бизнес, между тем, получают эффективный инструмент по интеграции кадров в экономику.

Собянин добавил, что с начала реализации программы выручка принимающих в ней участие компаний выросла в среднем в полтора раза. Успешное внедрение инновационных продуктов и сервисов позволило организациям заработать более 155 млрд рублей.

Ранее Собянин заявил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы.

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