Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

Москва уже пять лет помогает технологическим компаниям тестировать и внедрять разработки в реальных условиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Главным инструментом поддержки инноваций он назвал программу пилотного тестирования Московского инновационного кластера.
«За первое полугодие 2025 года подано свыше 600 заявок — в полтора раза больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул градоначальник.
Собянин рассказал, что Москва находит заказчиков для компаний. Авторы самых эффективных проектов получают гранты в размере до 4-х млн рублей.
Среди внедренных разработок в области строительства мэр назвал платформу для автоматизированного мониторинга стройплощадок. Она помогает быстрее вводить объекты в эксплуатацию и повышает их качество.
В транспортной сфере построены двухуровневые велопарковки с запатентованным подъемным механизмом. Это позволяет увеличить число парковочных мест для велосипедов без расширения площади.
В сфере образования создана платформа, развивающая у детей цифровые компетенции и навыки работы с искусственным интеллектом. Разработку протестировали в школе № 1306. Благодаря ей ребята лучше сдают экзамены по точным наукам.
Платформа автоматизации работы с отходами помогает снизить нагрузки на городские службы в части вывоза и доставки вторсырья в пункты приема. Платформа «Карьера 2.0» упрощает студентам поиск первой работы. Город и бизнес, между тем, получают эффективный инструмент по интеграции кадров в экономику.
Собянин добавил, что с начала реализации программы выручка принимающих в ней участие компаний выросла в среднем в полтора раза. Успешное внедрение инновационных продуктов и сервисов позволило организациям заработать более 155 млрд рублей.
Ранее Собянин заявил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы.