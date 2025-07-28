Краевые власти меняют директора регионального оператора ТКО

Уход топ-менеджера АО «Пермский региональный оператор ТКО» произошел после смены куратора коммунального блока в краевом правительстве — с января отрасль ЖКХ курирует Андрей Алякринский. В подведомственных его блоку учреждениях и министерствах в течение последних месяцев уже прошла смена руководящих лиц.