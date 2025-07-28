Молодая семья из Самары представила инициативы на форуме «Территория смыслов»

Семья Сергея и Марии Пушняк из Самары приняла участие в семейной смене XI Всероссийского форума «Территория смыслов» и заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья».
Мероприятие проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» и объединило более 600 участников из 81 региона. Самарская семья предложила создать цифровую платформу, где россияне смогут делиться семейными фотографиями и ценностями. Также они участвовали в разработке идеи социального бренда «Семья России».
Глава Самары Иван Носков отметил, что обсуждение подобных инициатив важно для развития городской системы поддержки семей. В планах — открытие семейных центров, школ, секций и кружков в рамках нацпроекта «Семья», стартовавшего в 2025 году.
Также в Самарской области начала работу первая профессиональная служба медиации.
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